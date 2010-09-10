Сообщение Noone » Сегодня, 20:42

Знаете как я делал когда мне нужна была база всех предприятий в области строительства? Я зашел на официальный сайт правительства со всеми компаниями, открыл блокнот, и по очереди начал записывать в блокнот необходимые мне фирмы, да было очень монотонно, но это как по мне единственный нормальный вариант.