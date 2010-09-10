Сообщение Meran » Сегодня, 10:42

Мне я помню когда то тоже нужна была база компаний чтобы сделать анализ рынка, и лично я скачивал эту базу через этот сервис export-base.ru Здесь вы можете выбрать категорию отрасли в какой вам нужны компании, и вы можете за относительно дешевую цену без проблем скачать самую свежую базу фирм, так что я надеюсь я вам помог.