База предприятий

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

База предприятий

Сообщение Sumail » 18 окт 2019, 20:41

Здравствуйте мне нужно найти надежную компанию, которая занимается перевозками драгоценных металлов. Кто может посоветовать сайт с базой таких компаний, буду благодарна за информационную помощь.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: База предприятий

Сообщение Noone » Вчера, 20:42

Знаете как я делал когда мне нужна была база всех предприятий в области строительства? Я зашел на официальный сайт правительства со всеми компаниями, открыл блокнот, и по очереди начал записывать в блокнот необходимые мне фирмы, да было очень монотонно, но это как по мне единственный нормальный вариант.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 150
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: База предприятий

Сообщение Meran » Сегодня, 10:42

Мне я помню когда то тоже нужна была база компаний чтобы сделать анализ рынка, и лично я скачивал эту базу через этот сервис export-base.ru Здесь вы можете выбрать категорию отрасли в какой вам нужны компании, и вы можете за относительно дешевую цену без проблем скачать самую свежую базу фирм, так что я надеюсь я вам помог.
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