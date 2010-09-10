Сломался холодильник
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Сломался холодильник
Друзья, всем доброго времени суток дорогие друзья, у меня вот буквально несколько часов назад сломался холодильник, проблема в том что там не работает система охлаждени, и я даже не знаю как ее сделать, так что наверное мне нужно найти профессионалов, которые собственно помогут мне в разрешении этого вопроса, но вот где их найти, я пока не знаю, буду надеятся на вас, спасибо.
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