Сломался холодильник

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сломался холодильник

Сообщение BlackFury » Сегодня, 20:42

Друзья, всем доброго времени суток дорогие друзья, у меня вот буквально несколько часов назад сломался холодильник, проблема в том что там не работает система охлаждени, и я даже не знаю как ее сделать, так что наверное мне нужно найти профессионалов, которые собственно помогут мне в разрешении этого вопроса, но вот где их найти, я пока не знаю, буду надеятся на вас, спасибо.
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