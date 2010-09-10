Сломался холодильник

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Сломался холодильник

Сообщение BlackFury » 18 окт 2019, 20:42

Друзья, всем доброго времени суток дорогие друзья, у меня вот буквально несколько часов назад сломался холодильник, проблема в том что там не работает система охлаждени, и я даже не знаю как ее сделать, так что наверное мне нужно найти профессионалов, которые собственно помогут мне в разрешении этого вопроса, но вот где их найти, я пока не знаю, буду надеятся на вас, спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Сломался холодильник

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 21:08

У меня однажды тоже сломался холодильник, но слава богу у меня есть кум, который практически бесплатно сделал нам холодильник, так вот, поспрашивайте у своих знакомых, может кто--то из них сможет вам помочь.
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