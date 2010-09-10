Сломался холодильник
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Сломался холодильник
Друзья, всем доброго времени суток дорогие друзья, у меня вот буквально несколько часов назад сломался холодильник, проблема в том что там не работает система охлаждени, и я даже не знаю как ее сделать, так что наверное мне нужно найти профессионалов, которые собственно помогут мне в разрешении этого вопроса, но вот где их найти, я пока не знаю, буду надеятся на вас, спасибо.
Re: Сломался холодильник
У меня однажды тоже сломался холодильник, но слава богу у меня есть кум, который практически бесплатно сделал нам холодильник, так вот, поспрашивайте у своих знакомых, может кто--то из них сможет вам помочь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Сломался холодильник
Я когда-то тоже столкнулся с этой проблемой, но мне повезло, так как мне помогли эти ребята https://xn--d1aniabiii1a.xn--p1ai Приехали сделали диагностику, и буквально за пару часов они отремонтировали мой холодильник, даже скидку сделали, в честь какого там праздника, уже не помню, так что я думаю они и тебе смогут помочь.
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