Оценка стоимости дома

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Оценка стоимости дома

Сообщение Noone » Сегодня, 20:42

Ребят, всем привет, я вот решил продать свой дом, так как переизжаю в другой город, но дело в том, что я не знаю сколько он сейчас стоит. поэтому мне нужна помощь профессионалов, которые мне и помогут оценить стоимость моего дома, так что ребят, помогите мне в этом вопросе.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Оценка стоимости дома

Сообщение Meran » 9 минут назад

http://www.ocenkalet.ru
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