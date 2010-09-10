Оценка стоимости дома
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Оценка стоимости дома
Ребят, всем привет, я вот решил продать свой дом, так как переизжаю в другой город, но дело в том, что я не знаю сколько он сейчас стоит. поэтому мне нужна помощь профессионалов, которые мне и помогут оценить стоимость моего дома, так что ребят, помогите мне в этом вопросе.
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