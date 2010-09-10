Секс чат
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Секс чат
Всем привет, я вот решил пообщаться с девушками в эротическом формате, на откровенные темы. Кто может посоветовать бесплатный секс чат на русском, буду очень признателен за помощь. Хочу в реальном онлайн режиме общаться.
Re: Секс чат
А мне честно говоря не особо нравится сидеть в секс чате, потому что там порой попадаются такие... что аж противно смотреть, а заходил туда пару раз, мне лично не понравилось, а там смотрите сами.
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