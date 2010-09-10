Сообщение Sumail » 20 окт 2019, 17:56

А мне честно говоря не особо нравится сидеть в секс чате, потому что там порой попадаются такие... что аж противно смотреть, а заходил туда пару раз, мне лично не понравилось, а там смотрите сами.