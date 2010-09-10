Секс чат

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Секс чат

Сообщение Meran » 18 окт 2019, 20:44

Всем привет, я вот решил пообщаться с девушками в эротическом формате, на откровенные темы. Кто может посоветовать бесплатный секс чат на русском, буду очень признателен за помощь. Хочу в реальном онлайн режиме общаться.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Секс чат

Сообщение Sumail » 20 окт 2019, 17:56

А мне честно говоря не особо нравится сидеть в секс чате, потому что там порой попадаются такие... что аж противно смотреть, а заходил туда пару раз, мне лично не понравилось, а там смотрите сами.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Секс чат

Сообщение derigor » 16 фев 2020, 22:22

Я вообще тоже сам по себе раскрепощенный человек, и партнершу себе нашел под стать. У нее есть различные интим-игрушки https://sextime.info/catalog/zhenshchinam/analnye-igrushki/, которые она мне показала, так что нам никогда не бывает в сексе скучно. Ну а пофлиртовать еще с кем-то тоже можно.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Секс чат

Сообщение Mukoll » 09 июн 2020, 09:53

Вот уж не понимаю я этого, скажу вам откровенно. Объясните мне, в чем смысл платить за подобные вещи, еще и немалые деньги? В то время, как тут , да и на других похожих ресурсах, есть куча красивых дам, которые что только не творят на видео, вы зачем то пытаетесь мне втолковать, что уж лучше пользоваться какими то там чатами. Нет, уж лучше я взгляну на хорошую порнушку, чем вот это все ;) И вам советую!
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Секс чат

Сообщение Изаура » Вчера, 23:44

О да, это очень круто
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Секс чат

Сообщение Буцефалия » Вчера, 23:48

Я сама недавно для себя открыла секс видеочат онлайн http://rt.ruletka18.com/ . Теперь сижу там каждый вечер и всех своих подруг и друзей подсадила) Реально каждый вечер попадаются новые собеседники из разных стран мира.
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