Сообщение zevc » Сегодня, 09:38

Здравствуйте. Как по мне, то обязательно стоит прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы для начала прицениться, а потом уже только заказывать крепёжные изделия для крепления сип и арматуры. Вы такого же мнения придерживаетесь?