Скрепа С20
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Скрепа С20
Здравствуйте. Как по мне, то обязательно стоит прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы для начала прицениться, а потом уже только заказывать крепёжные изделия для крепления сип и арматуры. Вы такого же мнения придерживаетесь?
Re: Скрепа С20
zevc писал(а):Здравствуйте. Как по мне, то обязательно стоит прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы для начала прицениться, а потом уже только заказывать крепёжные изделия для крепления сип и арматуры. Вы такого же мнения придерживаетесь?
Да, и я когда вела поиски в интернете подходящего магазина, то обращала внимание на цены и условия сотрудничества. Здесь https://20kv.ru/shop/armatura-sip-do-1- ... skrepa-vk/ скрепа С20 цена самая низкая на рынке и есть возможность по любым вопросам проконсультироваться с менеджером, а потом уже только указывать личные данные и завершать процедуру оформления своего заказа. Так, что советую вам не спеша изучать предложения от разных компаний, а потом уже только на одном каком-то останавливаться.
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