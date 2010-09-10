Скрепа С20

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Скрепа С20

Сообщение zevc » Сегодня, 09:38

Здравствуйте. Как по мне, то обязательно стоит прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы для начала прицениться, а потом уже только заказывать крепёжные изделия для крепления сип и арматуры. Вы такого же мнения придерживаетесь?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Скрепа С20

Сообщение Мастер. » Сегодня, 10:05

zevc писал(а):Здравствуйте. Как по мне, то обязательно стоит прогуляться по разным сайтам в интернете, чтобы для начала прицениться, а потом уже только заказывать крепёжные изделия для крепления сип и арматуры. Вы такого же мнения придерживаетесь?

Да, и я когда вела поиски в интернете подходящего магазина, то обращала внимание на цены и условия сотрудничества. Здесь https://20kv.ru/shop/armatura-sip-do-1- ... skrepa-vk/ скрепа С20 цена самая низкая на рынке и есть возможность по любым вопросам проконсультироваться с менеджером, а потом уже только указывать личные данные и завершать процедуру оформления своего заказа. Так, что советую вам не спеша изучать предложения от разных компаний, а потом уже только на одном каком-то останавливаться.
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