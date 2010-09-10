Сообщение zevc » Сегодня, 12:11

Здравствуйте. Мне стало интересно, на сколько в среднем отчается цена на уличные экраны, которые представлены в онлайне от тех, которые предлагают специализированные магазины? Если кому-то из вас уже приходилось оформлять в интернете с доставкой на дом свои заказы, то прошу отписаться и обязательно проконсультировать меня прямо сейчас.