Уличный экран
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Уличный экран
Здравствуйте. Мне стало интересно, на сколько в среднем отчается цена на уличные экраны, которые представлены в онлайне от тех, которые предлагают специализированные магазины? Если кому-то из вас уже приходилось оформлять в интернете с доставкой на дом свои заказы, то прошу отписаться и обязательно проконсультировать меня прямо сейчас.
Re: Уличный экран
zevc писал(а):Здравствуйте. Мне стало интересно, на сколько в среднем отчается цена на уличные экраны, которые представлены в онлайне от тех, которые предлагают специализированные магазины? Если кому-то из вас уже приходилось оформлять в интернете с доставкой на дом свои заказы, то прошу отписаться и обязательно проконсультировать меня прямо сейчас.
Приветик. Могу вам посоветовать воспользоваться помощью одного интернет магазина, который предлагает недорогое оборудование заказать с доставкой и установкой. Мне повезло, тут https://led-displays.ru/ulichnyi_ekran.html уличный видеоэкран нашла подходящего размера в наличии и сразу же решила его заказать, оставила заявку на сайте, и менеджер очень быстро перезвонил для уточнения ряда деталей. Так, что гораздо лучше сотрудничество вести напрямую, так можно и денежки сэкономить и время на поиски сократить до минимума.
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