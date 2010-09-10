Сервер
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Сервер
Здравствуйте. Мне стало интересно, какие компании осуществляют продажу IT оборудования в интернете и можно ли начать вести сотрудничество напрямую? Буду вам благодарна, если проконсультируете меня по этому вопросу, и мы продолжим обсуждение данной темы.
Re: Сервер
zevc писал(а):Здравствуйте. Мне стало интересно, какие компании осуществляют продажу IT оборудования в интернете и можно ли начать вести сотрудничество напрямую? Буду вам благодарна, если проконсультируете меня по этому вопросу, и мы продолжим обсуждение данной темы.
Добрый день. Не так давно я сама вела поиски в интернете сайтов компаний, которые продают IT оборудование по невысоким ценам. Оказалось, что таких компаний единицы и купить сервер вы можете здесь https://www.westcomp.ru/ в б/у формате, либо же новую технику присмотреть. Советую для начала проконсультироваться с менеджером, чтобы он ответил вам на все интересующие вопросы, а потом уже можно будет принимать окончательное решение о том, в каком именно направлении двигаться.
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