Сервер

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сервер

Сообщение zevc » Сегодня, 13:54

Здравствуйте. Мне стало интересно, какие компании осуществляют продажу IT оборудования в интернете и можно ли начать вести сотрудничество напрямую? Буду вам благодарна, если проконсультируете меня по этому вопросу, и мы продолжим обсуждение данной темы.
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Сервер

Сообщение Мастер. » Сегодня, 15:17

zevc писал(а):Здравствуйте. Мне стало интересно, какие компании осуществляют продажу IT оборудования в интернете и можно ли начать вести сотрудничество напрямую? Буду вам благодарна, если проконсультируете меня по этому вопросу, и мы продолжим обсуждение данной темы.

Добрый день. Не так давно я сама вела поиски в интернете сайтов компаний, которые продают IT оборудование по невысоким ценам. Оказалось, что таких компаний единицы и купить сервер вы можете здесь https://www.westcomp.ru/ в б/у формате, либо же новую технику присмотреть. Советую для начала проконсультироваться с менеджером, чтобы он ответил вам на все интересующие вопросы, а потом уже можно будет принимать окончательное решение о том, в каком именно направлении двигаться.
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