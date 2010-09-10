Сервер

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 336
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сервер

Сообщение zevc » 21 окт 2019, 13:54

Здравствуйте. Мне стало интересно, какие компании осуществляют продажу IT оборудования в интернете и можно ли начать вести сотрудничество напрямую? Буду вам благодарна, если проконсультируете меня по этому вопросу, и мы продолжим обсуждение данной темы.
Вернуться к началу
gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Сервер

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:00

Вы что хотите самостоятельно сервер разместить?
Вернуться к началу
derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Сервер

Сообщение derigor » Сегодня, 11:17

gonchar84 писал(а):Вы что хотите самостоятельно сервер разместить?


Я тоже не очень понял, если честно. Думаю, что намного выгоднее будет разместить сервер в специальной компании, нежели тратить кучу денег на оборудование. Это, кстати, можете сделать тут https://rackstore.ru/arenda-servera.html, у них довольно выгодные тарифы на данную услугу, можете сами ознакомиться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя