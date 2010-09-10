Сервер
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Сервер
Здравствуйте. Мне стало интересно, какие компании осуществляют продажу IT оборудования в интернете и можно ли начать вести сотрудничество напрямую? Буду вам благодарна, если проконсультируете меня по этому вопросу, и мы продолжим обсуждение данной темы.
Re: Сервер
Вы что хотите самостоятельно сервер разместить?
Re: Сервер
gonchar84 писал(а):Вы что хотите самостоятельно сервер разместить?
Я тоже не очень понял, если честно. Думаю, что намного выгоднее будет разместить сервер в специальной компании, нежели тратить кучу денег на оборудование. Это, кстати, можете сделать тут https://rackstore.ru/arenda-servera.html, у них довольно выгодные тарифы на данную услугу, можете сами ознакомиться.
Re: Сервер
А поддсжкаите пожалуйста на каком сервере можно разместить сервер игры Линейка? Понятно что должно быть самое лучшее железо и так далее. Но надо хостинг норм еще найти. Какие советы дадите?
Re: Сервер
Выбирайте хостинг в той стране на аудиторию которой будет направлен ваш сервер. Если он будет русскоязычный, то и ищите подходящую аренду в России. Но вообще не это самое сложно на самом деле будет у вас. Вам потом же надо будет рекламироваться и делать это надо эффективно, чтобы у вас был реальный прирост игроков. В этом можете помочь компания MmoAdvert http://asme-spb.ru/stati/uslugi-po-nest ... klame.html
5 сообщений • Страница 1 из 1
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