Сервер

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 348
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сервер

Сообщение zevc » 21 окт 2019, 13:54

Здравствуйте. Мне стало интересно, какие компании осуществляют продажу IT оборудования в интернете и можно ли начать вести сотрудничество напрямую? Буду вам благодарна, если проконсультируете меня по этому вопросу, и мы продолжим обсуждение данной темы.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Сервер

Сообщение gonchar84 » 14 апр 2021, 11:00

Вы что хотите самостоятельно сервер разместить?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Сервер

Сообщение derigor » 14 апр 2021, 11:17

gonchar84 писал(а):Вы что хотите самостоятельно сервер разместить?


Я тоже не очень понял, если честно. Думаю, что намного выгоднее будет разместить сервер в специальной компании, нежели тратить кучу денег на оборудование. Это, кстати, можете сделать тут https://rackstore.ru/arenda-servera.html, у них довольно выгодные тарифы на данную услугу, можете сами ознакомиться.
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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Re: Сервер

Сообщение Níell » 04 май 2021, 18:13

А поддсжкаите пожалуйста на каком сервере можно разместить сервер игры Линейка? Понятно что должно быть самое лучшее железо и так далее. Но надо хостинг норм еще найти. Какие советы дадите?
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Сервер

Сообщение Venik » 04 май 2021, 19:04

Выбирайте хостинг в той стране на аудиторию которой будет направлен ваш сервер. Если он будет русскоязычный, то и ищите подходящую аренду в России. Но вообще не это самое сложно на самом деле будет у вас. Вам потом же надо будет рекламироваться и делать это надо эффективно, чтобы у вас был реальный прирост игроков. В этом можете помочь компания MmoAdvert http://asme-spb.ru/stati/uslugi-po-nest ... klame.html
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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Re: Сервер

Сообщение Fillana » Сегодня, 08:52

А кто может вообще толком рассказать, что выгодней - арендовать удаленный сервер или купить самому? И если арендовать - то где?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Сервер

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 09:19

Все зависит от ваших потребностей. Вот смотрите. Если вы на этом сервере собираетесь хранить программы, необходимые для работы вашего офиса (да ту же 1С, например), то можете купить и поставить какой-нибудь скромненький сервер прямо в офис - и этого будет достаточно. Если же вам нужен круглосуточный доступ к программному обеспечению или хотите разместить свой сайт, то, конечно, лучше арендовать выделенный сервер, которые работает стабильно и надежно. Мы, например, долго думали и решили, что для нас оптимальным вариантом будет аренда виртуального сервера в США Лос Анджелес. Вам, думаю, этот вариант тоже подойдет
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