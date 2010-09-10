Насос водоснабжение

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Насос водоснабжение

Сообщение Dendi1 » 28 минут назад

Для выбора нужной производительности насоса можно воспользоваться специальными каталогами, в которых учитываются все факторы, влияющие на выбор модели. Подвожу водоснабжение на дачный участок, сейчас выбираю надежный насос, кто какой бренд может посоветовать опираясь на свой опыт.
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