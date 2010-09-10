Насос водоснабжение
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Насос водоснабжение
Для выбора нужной производительности насоса можно воспользоваться специальными каталогами, в которых учитываются все факторы, влияющие на выбор модели. Подвожу водоснабжение на дачный участок, сейчас выбираю надежный насос, кто какой бренд может посоветовать опираясь на свой опыт.
Re: Насос водоснабжение
про какие каталоги речь идет?
Re: Насос водоснабжение
Dendi1 писал(а):Для выбора нужной производительности насоса можно воспользоваться специальными каталогами, в которых учитываются все факторы, влияющие на выбор модели. Подвожу водоснабжение на дачный участок, сейчас выбираю надежный насос, кто какой бренд может посоветовать опираясь на свой опыт.
я тоже в поисках качественного оборудования для дренажа и трубы ещё пригодятся
Re: Насос водоснабжение
Конечно же насос должен быть максимально надежным, чтобы вам не пришлось его ремонтировать каждый год. Недорогие и хорошего качества насосы тут https://www.akvahit.ru/nasosy-dlya-vodosnabzheniya/ есть в продаже, можете подобрать тот, который подходит вам по характеристикам. Я в прошлом году там покупал, когда водоснабжение прокладывал у себя на даче.
Re: Насос водоснабжение
derigor писал(а):я тоже в поисках качественного оборудования
Можете обратиться за помощью в компанию tapflo, которая производит и поставляет насосы для работы с различными жидкостями. Нам надо было купить винтовой насос https://tapflo.ua/products/screw-pumps и мы обратились именно к ним. Это европейский производитель и мировой поставщик пневмоприводных мембранных насосов, центробежных насосов и другого промышленного оборудования.
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