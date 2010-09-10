Сообщение Dendi1 » 22 окт 2019, 15:38

Для выбора нужной производительности насоса можно воспользоваться специальными каталогами, в которых учитываются все факторы, влияющие на выбор модели. Подвожу водоснабжение на дачный участок, сейчас выбираю надежный насос, кто какой бренд может посоветовать опираясь на свой опыт.