Насос водоснабжение

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 213
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Насос водоснабжение

Сообщение Dendi1 » 22 окт 2019, 15:38

Для выбора нужной производительности насоса можно воспользоваться специальными каталогами, в которых учитываются все факторы, влияющие на выбор модели. Подвожу водоснабжение на дачный участок, сейчас выбираю надежный насос, кто какой бренд может посоветовать опираясь на свой опыт.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Насос водоснабжение

Сообщение BlackFury » 24 окт 2019, 22:29

https://atislab.ru/
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Насос водоснабжение

Сообщение derigor » 30 май 2021, 20:31

про какие каталоги речь идет?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Насос водоснабжение

Сообщение derigor » 30 май 2021, 20:36

Dendi1 писал(а):Для выбора нужной производительности насоса можно воспользоваться специальными каталогами, в которых учитываются все факторы, влияющие на выбор модели. Подвожу водоснабжение на дачный участок, сейчас выбираю надежный насос, кто какой бренд может посоветовать опираясь на свой опыт.


я тоже в поисках качественного оборудования для дренажа и трубы ещё пригодятся
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Насос водоснабжение

Сообщение gonchar84 » 25 июн 2021, 09:20

Конечно же насос должен быть максимально надежным, чтобы вам не пришлось его ремонтировать каждый год. Недорогие и хорошего качества насосы тут https://www.akvahit.ru/nasosy-dlya-vodosnabzheniya/ есть в продаже, можете подобрать тот, который подходит вам по характеристикам. Я в прошлом году там покупал, когда водоснабжение прокладывал у себя на даче.
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innulia
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 05 фев 2016, 17:11

Re: Насос водоснабжение

Сообщение innulia » Сегодня, 13:00

derigor писал(а):я тоже в поисках качественного оборудования

Можете обратиться за помощью в компанию tapflo, которая производит и поставляет насосы для работы с различными жидкостями. Нам надо было купить винтовой насос https://tapflo.ua/products/screw-pumps и мы обратились именно к ним. Это европейский производитель и мировой поставщик пневмоприводных мембранных насосов, центробежных насосов и другого промышленного оборудования.
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