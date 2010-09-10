Где отдыхают ваши дети?
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Где отдыхают ваши дети?
Всех приветствую! Хотел бы у вас поинтересоваться по поводу того, где обычно отдыхают ваши дети, просто хочу своего ребенка сдать в какой-то лагерь, но перед этим хочу услышать где ваши дети отдыхают обычно, так что давайте обсудим эту тему.
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