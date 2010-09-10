Где отдыхают ваши дети?

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где отдыхают ваши дети?

Сообщение Meran » Сегодня, 15:50

Всех приветствую! Хотел бы у вас поинтересоваться по поводу того, где обычно отдыхают ваши дети, просто хочу своего ребенка сдать в какой-то лагерь, но перед этим хочу услышать где ваши дети отдыхают обычно, так что давайте обсудим эту тему.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Где отдыхают ваши дети?

Сообщение Sumail » Сегодня, 19:27

Мои дети каждый год отдыхают со мной каждый год, потому что они и собственно я как родитель не переношу долгую разлуку с детьми, как собственно и они со мной, а отдыхаем мы обычно на черном море, на более дорогой отдых у нас нет денег.
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