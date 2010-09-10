Сообщение Sumail » 22 окт 2019, 19:27

Мои дети каждый год отдыхают со мной каждый год, потому что они и собственно я как родитель не переношу долгую разлуку с детьми, как собственно и они со мной, а отдыхаем мы обычно на черном море, на более дорогой отдых у нас нет денег.