Сообщение oleg2002209 » 14 минут назад

У моего брата скоро свадьба намечается, на днях заявление в загс подали, все родственники уже на нервах, не знают из чего начать. Может кто-то подсказать, есть ли в Москве какие-то компании или агенства которые занимаются организацией? Дорого это?