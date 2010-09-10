Организация свадьбы

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Организация свадьбы

Сообщение oleg2002209 » 14 минут назад

У моего брата скоро свадьба намечается, на днях заявление в загс подали, все родственники уже на нервах, не знают из чего начать. Может кто-то подсказать, есть ли в Москве какие-то компании или агенства которые занимаются организацией? Дорого это?
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