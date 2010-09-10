Организация свадьбы
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 143
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Организация свадьбы
У моего брата скоро свадьба намечается, на днях заявление в загс подали, все родственники уже на нервах, не знают из чего начать. Может кто-то подсказать, есть ли в Москве какие-то компании или агенства которые занимаются организацией? Дорого это?
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