Сообщение BlackFury » Сегодня, 19:43

А мы когда делал себе свадьбу, устраивали ее сами, то есть от а до я, даже цены не стали узнавать, потому что сразу поняли, что обойдется это все очень недешево, тамада у нас был мой кум, очень веселый чувак, а всеми организационными вопросами занимался я.