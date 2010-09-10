Организация свадьбы

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 144
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Организация свадьбы

Сообщение oleg2002209 » 22 окт 2019, 15:52

У моего брата скоро свадьба намечается, на днях заявление в загс подали, все родственники уже на нервах, не знают из чего начать. Может кто-то подсказать, есть ли в Москве какие-то компании или агенства которые занимаются организацией? Дорого это?
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Организация свадьбы

Сообщение BlackFury » 22 окт 2019, 19:43

А мы когда делал себе свадьбу, устраивали ее сами, то есть от а до я, даже цены не стали узнавать, потому что сразу поняли, что обойдется это все очень недешево, тамада у нас был мой кум, очень веселый чувак, а всеми организационными вопросами занимался я.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Организация свадьбы

Сообщение Dendi1 » Вчера, 22:31

https://www.xn----7sbckibayhgc6ai4byae.xn--p1ai
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