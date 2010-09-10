Аренда автомобиля
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Аренда автомобиля
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, компанию в Москве, где можно взять в аренду автомобиль бизнес-класса? К нам в компанию прилетают партнеры с Питера, нужно будет их встретить и потом возить по городу на разные объекты. На кону дорогостоящий контракт, поэтому авто среднего класса нам точно не подойдет!
Re: Аренда автомобиля
Я когда мне нужна машина на пару дней, я беру у своего бати, у него их все равно несколько, а ездит он только на одной, поэтому врямя от времени по сути бесплатно беру у него авто в аренду, и это крутое.
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