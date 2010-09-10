Сообщение Noone » 22 окт 2019, 20:38

Я когда мне нужна машина на пару дней, я беру у своего бати, у него их все равно несколько, а ездит он только на одной, поэтому врямя от времени по сути бесплатно беру у него авто в аренду, и это крутое.