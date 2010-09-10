Сообщение BlackFury » 12 минут назад

Всем привет, у меня , что-то начал барахлить двигатель, он стучит и бывает не заводиться, я боюсь, что поеду куда-то и машина просто заглохнет на трассе, и чтоб этого не случилось мне нужен хороший сервис который сможет решить эту проблему.