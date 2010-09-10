Ремонт двигателя
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Ремонт двигателя
Всем привет, у меня , что-то начал барахлить двигатель, он стучит и бывает не заводиться, я боюсь, что поеду куда-то и машина просто заглохнет на трассе, и чтоб этого не случилось мне нужен хороший сервис который сможет решить эту проблему.
Re: Ремонт двигателя
Ну вообще лучше уметь ремонтировать двигатели, потому что нынче такой ремонт стоит очень дорого, я вот научился пару лет назад, и ни разу об этом не пожалел, так как я уже очень много денег сэкономил на этом.
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