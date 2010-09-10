Сообщение Dendi1 » 36 минут назад

Ну вообще лучше уметь ремонтировать двигатели, потому что нынче такой ремонт стоит очень дорого, я вот научился пару лет назад, и ни разу об этом не пожалел, так как я уже очень много денег сэкономил на этом.