Ремонт двигателя

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ремонт двигателя

Сообщение BlackFury » 22 окт 2019, 15:54

Всем привет, у меня , что-то начал барахлить двигатель, он стучит и бывает не заводиться, я боюсь, что поеду куда-то и машина просто заглохнет на трассе, и чтоб этого не случилось мне нужен хороший сервис который сможет решить эту проблему.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 149
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт двигателя

Сообщение Dendi1 » 22 окт 2019, 21:08

Ну вообще лучше уметь ремонтировать двигатели, потому что нынче такой ремонт стоит очень дорого, я вот научился пару лет назад, и ни разу об этом не пожалел, так как я уже очень много денег сэкономил на этом.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 146
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Ремонт двигателя

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 17:59

Привет, лучше с двигателем не шутить я раз проигнорировал проблему с двигателем и поплатился, пришлось менять весь двигатель, и с тех пор я каждый месяц проверяю машину, я нашел себе классный сервис вот он https://avto-vmv.ru/diagnostika-i-remont-dvigatelya здесь тебе починят любую проблему, эти ребята делают работу очень качественно, а цены вполне адекватные, так что советую тебе дружище.
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