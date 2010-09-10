Сообщение Noone » 9 минут назад

Привет всем! хотим в гостиную поставить стильный дизайнерский диван. У нас есть магазины с готовыми решениями, или все же придется делать на заказа? В принципе меня устраивают оба варианта, но хочется осуществить побыстрее. Что скажете?