Диван от дизайнеров

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Диван от дизайнеров

Сообщение Noone » 9 минут назад

Привет всем! хотим в гостиную поставить стильный дизайнерский диван. У нас есть магазины с готовыми решениями, или все же придется делать на заказа? В принципе меня устраивают оба варианта, но хочется осуществить побыстрее. Что скажете?
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