Диван от дизайнеров

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Диван от дизайнеров

Сообщение Noone » Сегодня, 15:57

Привет всем! хотим в гостиную поставить стильный дизайнерский диван. У нас есть магазины с готовыми решениями, или все же придется делать на заказа? В принципе меня устраивают оба варианта, но хочется осуществить побыстрее. Что скажете?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Диван от дизайнеров

Сообщение Meran » Сегодня, 20:06

Ну если конечно у вас бюджет позволяет брать такие раскошные диваны, то конечно можете взять, но я думаю что это не лучшее вложение, лучше положить эти деньги на банк, и купить нормальный диван.
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