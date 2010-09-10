Диван от дизайнеров
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Диван от дизайнеров
Привет всем! хотим в гостиную поставить стильный дизайнерский диван. У нас есть магазины с готовыми решениями, или все же придется делать на заказа? В принципе меня устраивают оба варианта, но хочется осуществить побыстрее. Что скажете?
Re: Диван от дизайнеров
Ну если конечно у вас бюджет позволяет брать такие раскошные диваны, то конечно можете взять, но я думаю что это не лучшее вложение, лучше положить эти деньги на банк, и купить нормальный диван.
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