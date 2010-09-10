Сообщение Meran » 22 окт 2019, 20:06

Ну если конечно у вас бюджет позволяет брать такие раскошные диваны, то конечно можете взять, но я думаю что это не лучшее вложение, лучше положить эти деньги на банк, и купить нормальный диван.