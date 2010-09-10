Таиланд
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 14 дек 2018, 16:49
Таиланд
Хотим с парнем полететь в Таиланд на отдых. Хочется нам экзотического и полезного времяпровождения. Нашли сайт, где множество информации об этом острове можно без проблем узнать цены на экскурсии в Паттайе Подскажите, кто там еще отдыхал ? Как вам, понравилось?
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