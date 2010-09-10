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КсюшаЧ Гость RZN.info Сообщения: 18 Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:46 Откуда: Рязань Пластинчатые теплообменники. Цитата Сообщение КсюшаЧ » Сегодня, 11:30

А Вы знаете, что сейчас есть пластинчатые теплообменники ! Я вот не знала и ни кто у нас на производстве тоже, очень плохо .

Это устройства для передачи тепла от высокотемпературного носителя к холодной среде состоят из нескольких конструктивных элементов: фронтальной неподвижной плиты, задней подвижной поверхности, верхней и нижней направляющих, комплекта пластин с уплотнениями, перемещающих роликов. Тепловую мощность устройств можно увеличивать путем добавления пластин.

Их можно купить у ООО «Сервис-ПТО» Ребята, есть кто-то на форуме, связанный с химической, газовой, энергетической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, пищевой отраслями, тогда эта тема для Вас !А Вы знаете, что сейчас есть пластинчатые теплообменники ! Я вот не знала и ни кто у нас на производстве тоже, очень плохо .Это устройства для передачи тепла от высокотемпературного носителя к холодной среде состоят из нескольких конструктивных элементов: фронтальной неподвижной плиты, задней подвижной поверхности, верхней и нижней направляющих, комплекта пластин с уплотнениями, перемещающих роликов. Тепловую мощность устройств можно увеличивать путем добавления пластин.Их можно купить у ООО «Сервис-ПТО» https://servicepto.ru/catalog/heat . Хорошие агрегаты, вот решила с Вами поделиться, мало ли, кому-то нужны такие устройства! Вернуться к началу

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