Картонные коробки
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Картонные коробки
Картонные коробки для разного применения можно купить на производстве "Факел". На сайте магазина https://fkfd.ru/shop/ , представлен широкий ассортимент коробок различных размеров, толщины и нужных целей использования. А также компания занимается производством коробок под заказ. Товар можно приобрести как оптом, так и в розницу, поскольку это собственное производство, цена приемлемая на гофраупаковку.
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