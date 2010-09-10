Картонные коробки

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Картонные коробки

Сообщение Яно4ка » Вчера, 21:23

Картонные коробки для разного применения можно купить на производстве "Факел". На сайте магазина https://fkfd.ru/shop/ , представлен широкий ассортимент коробок различных размеров, толщины и нужных целей использования. А также компания занимается производством коробок под заказ. Товар можно приобрести как оптом, так и в розницу, поскольку это собственное производство, цена приемлемая на гофраупаковку.
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