как быть?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

как быть?

Сообщение Iinebe » 29 минут назад

добрый день всем! у нас проблема. заболел сын и не могу понять, кто в дом принес заразу.
как быстро поставить ребенка на ноги? просто хотим через неделю в отпуск вылететь)
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