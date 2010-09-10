как быть?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

как быть?

Сообщение Iinebe » 24 окт 2019, 14:20

добрый день всем! у нас проблема. заболел сын и не могу понять, кто в дом принес заразу.
как быстро поставить ребенка на ноги? просто хотим через неделю в отпуск вылететь)
Вернуться к началу
Аватара пользователя
irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: как быть?

Сообщение irinakotova » Сегодня, 22:32

Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: как быть?

Сообщение Надежда 79 » 55 минут назад

Если это простуда, тогда не паникуйте, все наладится. Но если это вирусная инфекция, тогда недельку может придется лечиться . Да, это так. Можно промывать нос, полоскать горло, но вес это не сработает, если не будете давать противовирусные препараты. Вот, например, детский Цитовир-3 - быстро лечит, не противопоказан малым детям и вообще хорошо его переносят все.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость