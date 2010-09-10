как быть?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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как быть?
добрый день всем! у нас проблема. заболел сын и не могу понять, кто в дом принес заразу.
как быстро поставить ребенка на ноги? просто хотим через неделю в отпуск вылететь)
как быстро поставить ребенка на ноги? просто хотим через неделю в отпуск вылететь)
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: как быть?
Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: как быть?
Если это простуда, тогда не паникуйте, все наладится. Но если это вирусная инфекция, тогда недельку может придется лечиться . Да, это так. Можно промывать нос, полоскать горло, но вес это не сработает, если не будете давать противовирусные препараты. Вот, например, детский Цитовир-3 - быстро лечит, не противопоказан малым детям и вообще хорошо его переносят все.
Re: как быть?
irinakotova писал(а):Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!
нам 5 лет. педиатру показывали, ниче толком и не посоветовал.
Re: как быть?
Надежда 79 писал(а):Если это простуда, тогда не паникуйте, все наладится. Но если это вирусная инфекция, тогда недельку может придется лечиться . Да, это так. Можно промывать нос, полоскать горло, но вес это не сработает, если не будете давать противовирусные препараты. Вот, например, детский Цитовир-3 - быстро лечит, не противопоказан малым детям и вообще хорошо его переносят все.
о, спасибо. нужно у врача уточнить можно ли его нам.
5 сообщений • Страница 1 из 1
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