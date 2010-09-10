как быть?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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как быть?
добрый день всем! у нас проблема. заболел сын и не могу понять, кто в дом принес заразу.
как быстро поставить ребенка на ноги? просто хотим через неделю в отпуск вылететь)
как быстро поставить ребенка на ноги? просто хотим через неделю в отпуск вылететь)
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: как быть?
Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: как быть?
Если это простуда, тогда не паникуйте, все наладится. Но если это вирусная инфекция, тогда недельку может придется лечиться . Да, это так. Можно промывать нос, полоскать горло, но вес это не сработает, если не будете давать противовирусные препараты. Вот, например, детский Цитовир-3 - быстро лечит, не противопоказан малым детям и вообще хорошо его переносят все.
Re: как быть?
irinakotova писал(а):Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!
нам 5 лет. педиатру показывали, ниче толком и не посоветовал.
Re: как быть?
Надежда 79 писал(а):Если это простуда, тогда не паникуйте, все наладится. Но если это вирусная инфекция, тогда недельку может придется лечиться . Да, это так. Можно промывать нос, полоскать горло, но вес это не сработает, если не будете давать противовирусные препараты. Вот, например, детский Цитовир-3 - быстро лечит, не противопоказан малым детям и вообще хорошо его переносят все.
о, спасибо. нужно у врача уточнить можно ли его нам.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: как быть?
Iinebe писал(а):irinakotova писал(а):Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!
нам 5 лет. педиатру показывали, ниче толком и не посоветовал.
Что это за педиатр то такой? Должен был хоть что то посоветовать, либо что то назначить. А так что получается ничего не сделал?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: как быть?
irinakotova писал(а):Iinebe писал(а):irinakotova писал(а):Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!
нам 5 лет. педиатру показывали, ниче толком и не посоветовал.
Что это за педиатр то такой? Должен был хоть что то посоветовать, либо что то назначить. А так что получается ничего не сделал?
Я уже не удивляюсь. есть такие, что без денег вообще рот не открывают. Максимум что могут - назначат самые дорогие, но при этом не эффективные, лекарства и все.
Re: как быть?
Простуда - это заболевание, которое лечится семь дней или само пройдет за неделю
А по-сути: много пить теплой жидкости, принимать аскорбинку, мандаринов покушать. Если имунитет не убитый, то этого вполне достаточно при обычной простуде.
А по-сути: много пить теплой жидкости, принимать аскорбинку, мандаринов покушать. Если имунитет не убитый, то этого вполне достаточно при обычной простуде.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: как быть?
Maulisa писал(а):Простуда - это заболевание, которое лечится семь дней или само пройдет за неделю
А по-сути: много пить теплой жидкости, принимать аскорбинку, мандаринов покушать. Если имунитет не убитый, то этого вполне достаточно при обычной простуде.
Знаете, аскорбинка и мандаринки - это здорово, но не всем же можно. Аллергиков стало так много, что порой не знаешь как лекарство подобрать, чтобы осложнений не было никаких.
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: как быть?
Надежда 79 писал(а):Maulisa писал(а):Простуда - это заболевание, которое лечится семь дней или само пройдет за неделю
А по-сути: много пить теплой жидкости, принимать аскорбинку, мандаринов покушать. Если имунитет не убитый, то этого вполне достаточно при обычной простуде.
Знаете, аскорбинка и мандаринки - это здорово, но не всем же можно. Аллергиков стало так много, что порой не знаешь как лекарство подобрать, чтобы осложнений не было никаких.
В этом и вся проблема, что даже нельзя дать ребенку даже ту мандаринку. Что бы не болеть надо больше давать витамины.
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: как быть?
Я еще знаю, что дети безумно любят конфеты на палочках - петушки, чупики. Оно там столько красителей и ароматизаторов, что ужас. Не понимаю как их едят все постоянно. Еще и зубы портят.
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