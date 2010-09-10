как быть?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

как быть?

Сообщение Iinebe » 24 окт 2019, 14:20

добрый день всем! у нас проблема. заболел сын и не могу понять, кто в дом принес заразу.
как быстро поставить ребенка на ноги? просто хотим через неделю в отпуск вылететь)
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: как быть?

Сообщение irinakotova » 29 окт 2019, 22:32

Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: как быть?

Сообщение Надежда 79 » 29 окт 2019, 22:47

Если это простуда, тогда не паникуйте, все наладится. Но если это вирусная инфекция, тогда недельку может придется лечиться . Да, это так. Можно промывать нос, полоскать горло, но вес это не сработает, если не будете давать противовирусные препараты. Вот, например, детский Цитовир-3 - быстро лечит, не противопоказан малым детям и вообще хорошо его переносят все.
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: как быть?

Сообщение Iinebe » 30 окт 2019, 18:49

irinakotova писал(а):Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!

нам 5 лет. педиатру показывали, ниче толком и не посоветовал.
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: как быть?

Сообщение Iinebe » 30 окт 2019, 18:57

Надежда 79 писал(а):Если это простуда, тогда не паникуйте, все наладится. Но если это вирусная инфекция, тогда недельку может придется лечиться . Да, это так. Можно промывать нос, полоскать горло, но вес это не сработает, если не будете давать противовирусные препараты. Вот, например, детский Цитовир-3 - быстро лечит, не противопоказан малым детям и вообще хорошо его переносят все.

о, спасибо. нужно у врача уточнить можно ли его нам.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: как быть?

Сообщение irinakotova » 30 окт 2019, 20:39

Iinebe писал(а):
irinakotova писал(а):Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!

нам 5 лет. педиатру показывали, ниче толком и не посоветовал.

Что это за педиатр то такой? Должен был хоть что то посоветовать, либо что то назначить. А так что получается ничего не сделал?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: как быть?

Сообщение Надежда 79 » 30 окт 2019, 21:34

irinakotova писал(а):
Iinebe писал(а):
irinakotova писал(а):Сколько сыночку годиков? Просто там же не все лекарства можно, если слишком маленький то лучше показаться педиатру!

нам 5 лет. педиатру показывали, ниче толком и не посоветовал.

Что это за педиатр то такой? Должен был хоть что то посоветовать, либо что то назначить. А так что получается ничего не сделал?

Я уже не удивляюсь. есть такие, что без денег вообще рот не открывают. Максимум что могут - назначат самые дорогие, но при этом не эффективные, лекарства и все.
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Maulisa
Гость RZN.info
Сообщения: 143
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 01:53
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Re: как быть?

Сообщение Maulisa » 01 ноя 2019, 07:00

Простуда - это заболевание, которое лечится семь дней или само пройдет за неделю :)
А по-сути: много пить теплой жидкости, принимать аскорбинку, мандаринов покушать. Если имунитет не убитый, то этого вполне достаточно при обычной простуде.
Каждый человек — кузнец своего счастья, причем голова служит ему то молотом, то наковальней. ©
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: как быть?

Сообщение Надежда 79 » 01 ноя 2019, 18:44

Maulisa писал(а):Простуда - это заболевание, которое лечится семь дней или само пройдет за неделю :)
А по-сути: много пить теплой жидкости, принимать аскорбинку, мандаринов покушать. Если имунитет не убитый, то этого вполне достаточно при обычной простуде.

Знаете, аскорбинка и мандаринки - это здорово, но не всем же можно. Аллергиков стало так много, что порой не знаешь как лекарство подобрать, чтобы осложнений не было никаких.
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: как быть?

Сообщение irinakotova » Вчера, 21:42

Надежда 79 писал(а):
Maulisa писал(а):Простуда - это заболевание, которое лечится семь дней или само пройдет за неделю :)
А по-сути: много пить теплой жидкости, принимать аскорбинку, мандаринов покушать. Если имунитет не убитый, то этого вполне достаточно при обычной простуде.

Знаете, аскорбинка и мандаринки - это здорово, но не всем же можно. Аллергиков стало так много, что порой не знаешь как лекарство подобрать, чтобы осложнений не было никаких.

В этом и вся проблема, что даже нельзя дать ребенку даже ту мандаринку. Что бы не болеть надо больше давать витамины.
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: как быть?

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 21:51

Я еще знаю, что дети безумно любят конфеты на палочках - петушки, чупики. Оно там столько красителей и ароматизаторов, что ужас. Не понимаю как их едят все постоянно. Еще и зубы портят.
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