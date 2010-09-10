Сообщение Надежда 79 » 29 окт 2019, 22:47

Если это простуда, тогда не паникуйте, все наладится. Но если это вирусная инфекция, тогда недельку может придется лечиться . Да, это так. Можно промывать нос, полоскать горло, но вес это не сработает, если не будете давать противовирусные препараты. Вот, например, детский Цитовир-3 - быстро лечит, не противопоказан малым детям и вообще хорошо его переносят все.