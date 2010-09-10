как быть?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: как быть?
irinakotova писал(а):Врачи есть разные, я же говорю что надо найти одного толкового, и ходить всегда к нему. А ездить по городу в поисках, я просто не вижу смысла. Тут девочки уже писали за детский цитовир 3, хотела уточнить у вас как он помогает, от чего? Я так поняла что это противовирусное? Просто не хочу спрашивать в аптеке, там тоже везде по разному говорят. Уже не знаешь кого слушать.
кстаааати, тоже слышал о таком препарате! говорят, что круто работает. мы пока что на ребенке не испытывали, не было необходимость, но думаю зимой придется пробовать!
- makson999
- Гость RZN.info
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: как быть?
на самом деле, препаратов РАБОТАЮЩИХ много, просто прикол в том, что не каждому ребенку они подходят. все зависит от физиологии ребенка)
так что тут нужно пробовать и учиться на своем опыте!
так что тут нужно пробовать и учиться на своем опыте!
Re: как быть?
Haminahu писал(а):да, это правильно.
меня лично с детства бабушка приучила к проветриванию комнаты. они даже в те времена понимали, что нужно делать!
плюс желательно кушать больше свежих фруктов, ибо в них много витаминов.
да потому что так и нужно делать. у меня жена каждый день проветривает перед сном, тогда ребенок спит крепче
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 75
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: как быть?
Iinebe писал(а):Haminahu писал(а):да, это правильно.
меня лично с детства бабушка приучила к проветриванию комнаты. они даже в те времена понимали, что нужно делать!
плюс желательно кушать больше свежих фруктов, ибо в них много витаминов.
да потому что так и нужно делать. у меня жена каждый день проветривает перед сном, тогда ребенок спит крепче
Я тоже проветриваю постоянно. Сейчас еще и батареи жарят, воздух ужасный, сухой. Так что у нас проветривание - целый день. По очереди в разных комнатах.
Re: как быть?
makson999 писал(а):на самом деле, препаратов РАБОТАЮЩИХ много, просто прикол в том, что не каждому ребенку они подходят. все зависит от физиологии ребенка)
так что тут нужно пробовать и учиться на своем опыте!
так-то да, по себе знаю.
что-то работает, а что-то нет, даже таблетки от головной боли!
- irinakotova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48
Re: как быть?
Надежда 79 писал(а):Iinebe писал(а):Haminahu писал(а):да, это правильно.
меня лично с детства бабушка приучила к проветриванию комнаты. они даже в те времена понимали, что нужно делать!
плюс желательно кушать больше свежих фруктов, ибо в них много витаминов.
да потому что так и нужно делать. у меня жена каждый день проветривает перед сном, тогда ребенок спит крепче
Я тоже проветриваю постоянно. Сейчас еще и батареи жарят, воздух ужасный, сухой. Так что у нас проветривание - целый день. По очереди в разных комнатах.
Проветриваю помещение 2-3 раза в день, хоть то зима хоть лето. Когда тепло то вообще окна всегда на распашку. Зимой да- воздух сухой.
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