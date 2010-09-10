irinakotova писал(а): Врачи есть разные, я же говорю что надо найти одного толкового, и ходить всегда к нему. А ездить по городу в поисках, я просто не вижу смысла. Тут девочки уже писали за детский цитовир 3, хотела уточнить у вас как он помогает, от чего? Я так поняла что это противовирусное? Просто не хочу спрашивать в аптеке, там тоже везде по разному говорят. Уже не знаешь кого слушать.