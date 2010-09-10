как быть?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Antyan
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 28 ноя 2016, 21:28

Re: как быть?

Сообщение Antyan » 06 ноя 2019, 21:35

irinakotova писал(а):Врачи есть разные, я же говорю что надо найти одного толкового, и ходить всегда к нему. А ездить по городу в поисках, я просто не вижу смысла. Тут девочки уже писали за детский цитовир 3, хотела уточнить у вас как он помогает, от чего? Я так поняла что это противовирусное? Просто не хочу спрашивать в аптеке, там тоже везде по разному говорят. Уже не знаешь кого слушать.


кстаааати, тоже слышал о таком препарате! говорят, что круто работает. мы пока что на ребенке не испытывали, не было необходимость, но думаю зимой придется пробовать!
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: как быть?

Сообщение makson999 » 06 ноя 2019, 21:38

на самом деле, препаратов РАБОТАЮЩИХ много, просто прикол в том, что не каждому ребенку они подходят. все зависит от физиологии ребенка)
так что тут нужно пробовать и учиться на своем опыте!
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: как быть?

Сообщение Iinebe » 06 ноя 2019, 21:40

Haminahu писал(а):да, это правильно.
меня лично с детства бабушка приучила к проветриванию комнаты. они даже в те времена понимали, что нужно делать!
плюс желательно кушать больше свежих фруктов, ибо в них много витаминов.

да потому что так и нужно делать. у меня жена каждый день проветривает перед сном, тогда ребенок спит крепче
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: как быть?

Сообщение Надежда 79 » 06 ноя 2019, 21:46

Iinebe писал(а):
Haminahu писал(а):да, это правильно.
меня лично с детства бабушка приучила к проветриванию комнаты. они даже в те времена понимали, что нужно делать!
плюс желательно кушать больше свежих фруктов, ибо в них много витаминов.

да потому что так и нужно делать. у меня жена каждый день проветривает перед сном, тогда ребенок спит крепче

Я тоже проветриваю постоянно. Сейчас еще и батареи жарят, воздух ужасный, сухой. Так что у нас проветривание - целый день. По очереди в разных комнатах.
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: как быть?

Сообщение Iinebe » 06 ноя 2019, 21:53

makson999 писал(а):на самом деле, препаратов РАБОТАЮЩИХ много, просто прикол в том, что не каждому ребенку они подходят. все зависит от физиологии ребенка)
так что тут нужно пробовать и учиться на своем опыте!


так-то да, по себе знаю.
что-то работает, а что-то нет, даже таблетки от головной боли!
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irinakotova
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 17:48

Re: как быть?

Сообщение irinakotova » 06 ноя 2019, 22:02

Надежда 79 писал(а):
Iinebe писал(а):
Haminahu писал(а):да, это правильно.
меня лично с детства бабушка приучила к проветриванию комнаты. они даже в те времена понимали, что нужно делать!
плюс желательно кушать больше свежих фруктов, ибо в них много витаминов.

да потому что так и нужно делать. у меня жена каждый день проветривает перед сном, тогда ребенок спит крепче

Я тоже проветриваю постоянно. Сейчас еще и батареи жарят, воздух ужасный, сухой. Так что у нас проветривание - целый день. По очереди в разных комнатах.

Проветриваю помещение 2-3 раза в день, хоть то зима хоть лето. Когда тепло то вообще окна всегда на распашку. Зимой да- воздух сухой.
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: как быть?

Сообщение Iinebe » Вчера, 15:29

ого, а почему аж 3 раза в день?? если полдня никого дома нет
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makson999
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 26 дек 2015, 00:50
Откуда: Рязань
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Re: как быть?

Сообщение makson999 » Вчера, 15:32

Iinebe писал(а):так-то да, по себе знаю.
что-то работает, а что-то нет, даже таблетки от головной боли!


ребенка тоже как-то лечили одним препаратом, но не помогал. врач порекомендовал попробовать другое средство от простуды - и вуаля!
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Kristinaksi
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 14:01

Re: как быть?

Сообщение Kristinaksi » Вчера, 15:34

Iinebe писал(а):ого, а почему аж 3 раза в день?? если полдня никого дома нет


вот и я не понимаю. правильно 1 раз перед сном проветривать. если кто-то болеет, то 2 раза в день достаточно!
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Iinebe
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:44

Re: как быть?

Сообщение Iinebe » Вчера, 15:35

я понял, ребят. спасибо большое что дали кучу советов)) я бы до много сам не додумался)
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