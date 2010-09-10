Сообщение mxx » Вчера, 22:45

Здравствуйте уважаемые форумчане. Такой вопрос,хочу делать ремонт-туалет,ванна. Плитку на пол,стены пластиковыми панелями.Плюс заменить ванну,кран,туалет. Это основное. Ходил в апельсин,в принципе понравился выбор и цены,НО,товарищ посоветовал не торопиться и поехать в НИТИ.Говорит апельсин дорогой магазин,и в НИТИ гораздо дешевле. Кто занимается,занимался отделкой,подскажите пожалуйста,стоит ли брать стройматериалы в апельсине,или лучше сьездить в НИТИ? Или может лично ВЫ знаете другие места,более дешевые? Если знаете-подскажите пожалуйста.Заранее спасибо.