Подскажите пожалуйста.Отделочные материалы.

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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mxx
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:32

Подскажите пожалуйста.Отделочные материалы.

Сообщение mxx » Вчера, 22:45

Здравствуйте уважаемые форумчане. Такой вопрос,хочу делать ремонт-туалет,ванна. Плитку на пол,стены пластиковыми панелями.Плюс заменить ванну,кран,туалет. Это основное. Ходил в апельсин,в принципе понравился выбор и цены,НО,товарищ посоветовал не торопиться и поехать в НИТИ.Говорит апельсин дорогой магазин,и в НИТИ гораздо дешевле. Кто занимается,занимался отделкой,подскажите пожалуйста,стоит ли брать стройматериалы в апельсине,или лучше сьездить в НИТИ? Или может лично ВЫ знаете другие места,более дешевые? Если знаете-подскажите пожалуйста.Заранее спасибо.
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