Подскажите пожалуйста.Отделочные материалы.
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Подскажите пожалуйста.Отделочные материалы.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Такой вопрос,хочу делать ремонт-туалет,ванна. Плитку на пол,стены пластиковыми панелями.Плюс заменить ванну,кран,туалет. Это основное. Ходил в апельсин,в принципе понравился выбор и цены,НО,товарищ посоветовал не торопиться и поехать в НИТИ.Говорит апельсин дорогой магазин,и в НИТИ гораздо дешевле. Кто занимается,занимался отделкой,подскажите пожалуйста,стоит ли брать стройматериалы в апельсине,или лучше сьездить в НИТИ? Или может лично ВЫ знаете другие места,более дешевые? Если знаете-подскажите пожалуйста.Заранее спасибо.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 56
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Подскажите пожалуйста.Отделочные материалы.
Мы после покупки квартиры затеяли ремонт с полной перепланировкой. Нанимали дизайнера, ремонтную бригаду и отделочников. Все это стоит немало. Наша огромная ошибка, что мы предварительно нигде не консультировались. А нужно было Смотреть расчет стоимости ремонта квартиры в других компаниях. Но все равно мы довольны и рекомендуем друзьям не спешить, а изначально все оценить и проговорить с менеджером.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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