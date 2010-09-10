Покупка авто

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Покупка авто

Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 23:49

Я часто катаюсь по командировкам и моя машина уже сдает свои позиции. Часто ломается и можно застрять в дороге в самый неподходящий момент. И в этом году я хочу себе взять в кредит внедорожник Suzuki Vitara нового поколение. Нашел сайт автосалона www.avtogermes.ru , где сейчас это авто продается по акции. Что скажите об этой модели? Кто ездит?
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