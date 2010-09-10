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Алехандро Пенгер Гость RZN.info Сообщения: 12 Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44 Покупка авто Цитата Сообщение Алехандро Пенгер » Вчера, 23:49 Я часто катаюсь по командировкам и моя машина уже сдает свои позиции. Часто ломается и можно застрять в дороге в самый неподходящий момент. И в этом году я хочу себе взять в кредит внедорожник Suzuki Vitara нового поколение. Нашел сайт автосалона www.avtogermes.ru , где сейчас это авто продается по акции. Что скажите об этой модели? Кто ездит? Вернуться к началу

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