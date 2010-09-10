Покупка авто
Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Покупка авто
Я часто катаюсь по командировкам и моя машина уже сдает свои позиции. Часто ломается и можно застрять в дороге в самый неподходящий момент. И в этом году я хочу себе взять в кредит внедорожник Suzuki Vitara нового поколение. Нашел сайт автосалона www.avtogermes.ru , где сейчас это авто продается по акции. Что скажите об этой модели? Кто ездит?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Автосалоны и сервисы»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость