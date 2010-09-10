Ремонт окон
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Ремонт окон
Здравствуйте. У меня возникла проблема с ремонтом окна, сама я точно справиться не смогу – окно постоянно заклинивает и не получается его открыть. Можете мне посоветовать компанию, которая предоставляет услуги ремонта окон в Москве?
Re: Ремонт окон
zevc писал(а):Здравствуйте. У меня возникла проблема с ремонтом окна, сама я точно справиться не смогу – окно постоянно заклинивает и не получается его открыть. Можете мне посоветовать компанию, которая предоставляет услуги ремонта окон в Москве?
Да, конечно. Я сама не так давно изучала сайты в интернете и сравнивала между собой цены. Пришла к выводу, что можно сюда https://remontokonmoscow.ru/ заглянуть и узнать в какую сумму мне обойдётся ремонт окон. Быстро, удобно и не нужно лишний раз никому звонить, чтобы задать интересующие вопросы, можно проконсультироваться с менеджером напрямую на сайте. Так, что в любом случае, не откладывайте ремонт в долгий ящик, когда можно решить эту проблему уже сегодня.
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