Ремонт окон

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт окон

Сообщение zevc » Сегодня, 12:38

Здравствуйте. У меня возникла проблема с ремонтом окна, сама я точно справиться не смогу – окно постоянно заклинивает и не получается его открыть. Можете мне посоветовать компанию, которая предоставляет услуги ремонта окон в Москве?
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Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Re: Ремонт окон

Сообщение Мастер. » Сегодня, 14:42

zevc писал(а):Здравствуйте. У меня возникла проблема с ремонтом окна, сама я точно справиться не смогу – окно постоянно заклинивает и не получается его открыть. Можете мне посоветовать компанию, которая предоставляет услуги ремонта окон в Москве?

Да, конечно. Я сама не так давно изучала сайты в интернете и сравнивала между собой цены. Пришла к выводу, что можно сюда https://remontokonmoscow.ru/ заглянуть и узнать в какую сумму мне обойдётся ремонт окон. Быстро, удобно и не нужно лишний раз никому звонить, чтобы задать интересующие вопросы, можно проконсультироваться с менеджером напрямую на сайте. Так, что в любом случае, не откладывайте ремонт в долгий ящик, когда можно решить эту проблему уже сегодня.
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