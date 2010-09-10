Сообщение zevc » Сегодня, 12:38

Здравствуйте. У меня возникла проблема с ремонтом окна, сама я точно справиться не смогу – окно постоянно заклинивает и не получается его открыть. Можете мне посоветовать компанию, которая предоставляет услуги ремонта окон в Москве?