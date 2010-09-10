Ремонт окон

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Ремонт окон

Сообщение zevc » 25 окт 2019, 12:38

Здравствуйте. У меня возникла проблема с ремонтом окна, сама я точно справиться не смогу – окно постоянно заклинивает и не получается его открыть. Можете мне посоветовать компанию, которая предоставляет услуги ремонта окон в Москве?
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Ремонт окон

Сообщение parma » Сегодня, 16:22

А я все таки больше отдаю предпочтения пластиковым окнам, так как они теплее чем деревянные и уплотнение у них лучше. Мы покупали https://oknakiev.net/ они не сильно дорогие у них но очень качественные. Плюс компания уже очень давно работает в этом направлении.
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