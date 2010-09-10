Ремонт окон
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Ремонт окон
Здравствуйте. У меня возникла проблема с ремонтом окна, сама я точно справиться не смогу – окно постоянно заклинивает и не получается его открыть. Можете мне посоветовать компанию, которая предоставляет услуги ремонта окон в Москве?
Re: Ремонт окон
А я все таки больше отдаю предпочтения пластиковым окнам, так как они теплее чем деревянные и уплотнение у них лучше. Мы покупали https://oknakiev.net/ они не сильно дорогие у них но очень качественные. Плюс компания уже очень давно работает в этом направлении.
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